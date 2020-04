Vermisste in Bottrop : Polizei sucht zwei minderjährigem Mädchen

Vermisste in Bottrop

Polizeibeamte in Uniform (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Recklinghausen Die Polizei in Bottrop sucht nach einer vermissten Minderjährigen. Eine 17-Jährige verließ vor zwei Wochen eine Jugendeinrichtung und kehrte seither nicht zurück. Eine 15-Jährige, die ebenfalls als vermisst galt, ist am Montag zurückgekehrt.

Die Polizei sucht nach der 17-Jährigen Cora in Bottrop, die am 30. März aus einer Jugendeinrichtung verschwunden ist. Sie hat die Einrichtung in unbekannte Richtung verlassen und sei bislang nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Cora wird möglicherweise im Stadtgebiet Herne vermutet.