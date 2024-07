Bürger müssen mehr zuzahlen Eigenanteil in NRW-Pflegeheimen steigt immer weiter

Pflegebedürftige in NRW müssen noch mehr für das Heim zahlen. „Der Anteil, den Pflegebedürftige in Pflegeheimen in NRW aus eigener Tasche bezahlen müssen, ist erneut angestiegen. So zahlen die zu Pflegenden in NRW durchschnittlich monatlich einen Eigenanteil von 3200 Euro im ersten Aufenthaltsjahr, das sind 259 Euro mehr als ein Jahr zuvor“, heißt es in einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (VdEK) NRW.