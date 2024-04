Pflegeeltern in NRW Immer mehr Kinder suchen ein Zuhause

Was muss nun geschehen, um mehr Paare als Pflegeeltern zu gewinnen? Laut Suuck und Grzesko gelte es, an verschiedenen Stellen anzusetzen. So müsse vor allem mehr Aufklärung betrieben werden. „Viele Menschen denken, wenn es mit einem eigenen Kind nicht klappt, erst an eine Kinderwunschklinik und dann an eine Adoption, aber nicht an ein Pflegekind“, sagt Grzesko, „auch weil sie glauben, dass das nur für eine bestimmte Zeit ist. Dabei bleiben viele Pflegekinder bis zum 18. Lebensjahr oder sogar darüber hinaus in einer Familie, mit allem, was andere Eltern auch erleben, von der Schulzeit über die Pubertät bis zum Auszug.“