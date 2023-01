Hochwasser-Lage in NRW Pegelstände am Rhein steigen weiter – Scheitelpunkt soll am Mittwoch erreicht sein

Auch wenn die Pegelstände in NRW derzeit wegen des Dauerregens der vergangenen Tage steigen, sieht die langfristige Tendenz aktuell nicht allzu besorgniserregend aus. Die Entwicklung lässt sich auf dem Hochwasserportal des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) verfolgen. In Wesel lag der Pegel am Dienstag (Stand 12 Uhr) bei 7,28 Meter (Vortag: 6,87 Meter), in Duisburg zur selben Zeit bei 7,64 Meter (7,25 Meter) und in Düsseldorf bei 6,10 Meter (5,72 Meter). Dem jüngsten Lanuv-Bericht vom Dienstagvormittag zufolge meldeten sechs von 87 Pegel Hochwasser. Überwiegend wurde dabei Hochwasser der ersten von vier Stufen gemeldet - etwa an der Sieg, der Lenne und der Volme.