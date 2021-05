Sommerwetter erwartet : Ordnungsämter kündigen Kontrollgänge für Muttertag an

In Düsseldorf werden am Muttertag Doppelstreifen des Ordnungsamtes unterwegs sein (Symbolbild). Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das erwartete Sommerwetter mit Temperaturen bis zu 28 Grad dürfte am Sonntag in ganz Nordrhein-Westfalen viele Menschen ins Freie ziehen. Vielerorts werden Ordnungsämter wieder kontrollieren, ob die Corona-Regeln eingehalten werden.

In Düsseldorf sollen alle verfügbaren Kräfte des Ordnungs- und Servicedienstes im Einsatz sein, wie ein Stadtsprecher ankündigte. Gemeinsam mit der Polizei werde es im stark frequentierten Altstadtbereich Doppelstreifen geben, um die dort geltende Maskenpflicht zu kontrollieren. Die große Freitreppe am Rhein bleibe abgesperrt.

Das Ordnungsamt in Aachen will „im Rahmen seiner Möglichkeiten“ an öffentlichen Plätzen, in Parks und Grünanlagen die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. „Bei etwaigen Gruppenansammlungen kann das Vorhandensein von Impfpässen oder anderen notwendigen Bescheinigungen geprüft werden“, sagte ein Sprecher.