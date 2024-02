Tierheime in NRW „Ich bekomme Morddrohungen, weil wir keine Abgabetiere aufnehmen“

Die Lage in deutschen Tierheimen ist dramatisch: Es fehlen hunderte Millionen Euro, der Investitionsbedarf ist massiv. Gleichzeitig steigt die Auslastung vor Ort, immer mehr Einrichtungen kommen an ihre Belastungsgrenzen und haben Aufnahmestopps verhängt. Mit dieser Warnung hat sich kürzlich der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, an die Öffentlichkeit gewandt. Doch wie sieht die Lage in Nordrhein-Westfalen aus?