Neue Regelungen : Noch kein Stichtag für kürzere Corona-Isolation in NRW

Noch kein Stichtag für kürzere Corona-Isolation in NRW

Es gibt noch keinen Stichtag für kürzere Corona-Isolation in NRW (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Ab wann die neuen Regelungen für Isolation und Quarantäne in NRW gelten, steht noch nicht fest. FDP-Landtagsfraktionschef Christof Rasche nahm unterdessen den bisherigen Alleingang Bayerns zum Anlass, um erneut ein schnelle Neuregelung und eine möglichst kurze Isolationszeit von drei Tagen zu fordern.

Ab wann die neuen Regelungen für Isolation und Quarantäne in Nordrhein-Westfalen gelten, steht noch nicht fest. Der Bundesgesundheitsminister und die Gesundheitsminister der Länder wollten nach Ostern die Gespräche über eine verkürzte Isolation fortsetzen, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur. Ursprünglich waren die neuen Regelungen für den 1. Mai angekündigt worden.