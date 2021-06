NRW, Niedersachsen, Belgien : Razzia gegen Shisha-Tabak-Bande auch in Düsseldorf

Bei einer Razzia gegen eine mutmaßliche Shisha-Tabak-Bande haben Zollfahndung und Polizei in NRW, Niedersachsen und Belgien drei Verdächtige festgenommen. Ein Kurier hatte den unversteuerten Tabak an Bars ausgeliefert.

Durchsucht wurde laut Mitteilung bereits am Montag, 21.Juni, in Düsseldorf, Lingen, Mülheim/Ruhr und Wuppertal, in Weyhe in Niedersachsen sowie in mehreren Orten in Belgien. Die Gruppe soll ein Lager in Münster gehabt haben, von wo aus Tabak per Kurier an Shisha-Bars geliefert wurde. Kopf der Bande ist laut den Ermittlungen der 37-Jährige, der von Weyhe aus Tabak teils per Paketversand in Deutschland und im europäischen Ausland verkauft haben soll.