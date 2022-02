Einstweilige Verfügung gegen Kölner Rheinenergie : Gericht weist Antrag von NRW-Verbraucherzentrale zurück

Düsseldorf/Köln Dürfen Energieversorger deutlich höhere Grundversorgungstarife einführen, wenn sie plötzlich Tausende neue Kunden beliefern müssen? Verbraucherschützer dringen auf eine juristische Klärung. Ein Gericht in Köln hat jetzt eine erste Entscheidung getroffen.

Die Verbraucherzentrale NRW kündigte an, Beschwerde zum Oberlandesgericht Köln einlegen zu wollen. Denn man halte es weiter für unzulässig, von Strom- und Gaskunden, die in die Ersatz- oder Grundversorgung zurückfallen, höhere Preise als von den Bestandskunden zu verlangen, twitterte Energierechtsexperte Holger Schneidewindt von der Verbraucherzentrale NRW.

Preise von Grundversorger NEW in der Kritik : Verbraucherschützer gehen gegen Strom- und Gaspreise vor

Viele Grundversorger, also die Energieanbieter mit den meisten Kunden in einer Region, haben in den vergangenen Wochen neue Tarife für Neukunden eingeführt. Hintergrund ist die Liefereinstellung durch Energiediscounter, wodurch Hunderttausende ehemalige Kunden in die sogenannte Ersatzversorgung durch den örtlichen Grundversorger fielen. Diese sind verpflichtet, die Kunden bei Wegfall des bisherigen Lieferanten zunächst weiter mit Strom und Gas zu versorgen. Viele Unternehmen verlangen von Neukunden jedoch Preise, die deutlich höher liegen als die der Bestandskunden. Sie begründen dies mit deutlich höheren Beschaffungskosten.