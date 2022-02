Experten aus Köln ermitteln : Neues Meldeportal bei Cybergrooming-Verdacht soll Anzeige erleichtern

Düsseldorf Wenn Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellen Missbrauch im Internet werden, können sie selbst oder auch Eltern und Lehrer den Vorfall nun leichter melden. Ein neues Online-Portal wurde eingerichtet.

Mit einem Online-Formular will die Landesanstalt für Medien NRW die Meldung von Cybergrooming-Verdachtsfällen vereinfachen. Wird ein Kind oder ein Jugendlicher Opfer dieser Form des sexuellen Missbrauchs, bei dem Täter im Internet mit dem Ziel sexueller Kontakte Minderjährige ansprechen, kann der Verdacht in dem Portal niedrigschwellig an die Medienexperten und Jugendschützer gemeldet werden, teilte die Landesanstalt am Donnerstag mit. Auch Lehrkräfte oder Eltern seien angesprochen, mögliche Fälle zu melden. Die Angaben werden dann geprüft und an die bei der Kölner Staatsanwaltschaft angesiedelte Ansprechstelle Cybercrime weitergeleitet.