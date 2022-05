Aktuelle Fahndungen : Nach diesen Personen sucht die Polizei in NRW

Nach diesen Personen sucht die Polizei in NRW

Düsseldorf Auf speziellen Fahndungsseiten im Internet sucht die Polizei in NRW nach Tatverdächtigen, die noch nicht gefasst wurden. Auch das Landeskriminalamt oder Europol bitten Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. Zehn gesuchte Personen zeigen wir.

Die Kriminalität in Nordrhein-Westfalen ist laut Statistik des Ministeriums des Innern NRW 2021 gesunken - zuletzt waren die Fallzahlen bei allen Delikten 1985 so niedrig. Auch die Mord- und Totschlagsfälle haben ein Zehn-Jahres-Tief erreicht. Momentan laufen 366 Fahndungen und Suchen über die Website der Polizei Nordrhein-Westfalen (Stand 17.5.2022). Darunter zehn Tötungsdelikte und Staatsgefährdende Straftaten.

Nach diesen Personen wird NRW- und deutschlandweit gefahndet, in einzelnen Fällen bittet auch Europol um Mithilfe.

Seit 1999 untergetaucht

Zum Beispiel der Fall Norman Volker Franz. Franz ist seit 1999 auf der Flucht. 1996 wegen Doppelmordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, entkam er 1997 aus der JVA Hagen. Im Anschluss an diese Flucht soll er in Weimar und Halle Raubüberfälle begangen und dabei drei Menschen erschossen haben. Nach seiner Festnahme 1998 in Albufeira (Portugal), wo Franz zusammen mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter unter falschem Namen gelebt hatte, ist er seit 1999 nach seinem Ausbruch aus dem Zentralgefängnis Lissabon weltweit zur Fahndung ausgeschrieben.