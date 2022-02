Nach Abellio-Aus : Nach Abellio-Aus: Züge im Regionalverkehr fahren bald wieder „normal“

Gelsenkirchen Nach dem Aus von Abellio in NRW soll der Bahnverkehrsich wieder normalisieren. In den letzten Wochen alten Ersatzfahrpläne. Ab Montag können Pendler aufatmen.

Gute Nachricht für Bahnfahrer und Pendler: Einen Monat nach dem Aus des Regionalbahn-Unternehmens Abellio sollen die Züge im Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen wieder „normal“ fahren. Nach dem Betreiberwechsel zum 1. Febraur kehren die Nachfolge-Unternehmen am kommenden Montag, 28. Februar, „weitestgehend zum regulären Leistungsangebot“ zurück, teilte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Freitag in Gelsenkirchen mit.