An rechtsextremen Chats beteiligt : Mülheimer Polizist soll gefesselten Verdächtigen geschlagen haben

An rechtsextremen Chats beteiligt

Ein Polizist trägt Handschellen am Gürtel (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Essen Gegen einen mutmaßlich an rechtsextremen WhatsApp-Chats beteiligten 39 Jahre alten Polizisten wird wegen eines anderen Falls auch wegen Körperverletzung im Amt ermittelt.

Laut Staatsanwaltschaft Duisburg soll der Beamte einem Verdächtigen bei dessen Festnahme in Mülheim an der Ruhr geschlagen haben, als der bereits gefesselt war. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeigers“ ist der Festgenommene ein Deutscher mit albanischen Wurzeln. Dies spielt laut Staatsanwaltschaft für die Ermittlungen zurzeit allerdings keine Rolle. Auch zwei Kolleginnen des Polizisten sind in den Fall involviert.