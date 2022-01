Zehn-Punkte-Plan : So will NRW die Hochwasser-Prognose verbessern

So will NRW die Hochwasser-Prognose verbessern

Düsseldorf Um eine Wiederholung der Hochwasserkatastrophe von 2021 zu verhindern, hat NRW-Umweltministerin Heinen-Esser einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt. Dieser sieht unter anderem ein Vorhersagesystem auch für kleinere Gewässer vor.

Als Konsequenz aus der verheerenden Flutkatastrophe mit vielen Toten soll der Hochwasserschutz der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen verbessert werden. So sollen Behörden bei künftigen Starkregen-Ereignissen mit genaueren Prognosen verständlicher und frühzeitiger informieren können. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) legte dazu am Donnerstag einen Zehn-Punkte-Arbeitsplan vor.

Demzufolge sollen etwa Hochwasservorhersage-Systeme für so viele Gewässer in NRW wie möglich - vor allem auch für kleinere - eingeführt werden. Noch im Frühjahr solle an zwölf Flüssen der Testbetrieb starten, sagte Heinen-Esser. Künftig sollen zudem die Meldewege der Behörden für Informationen zu Hochwasser einheitlich durch eine Landesverordnung geregelt werden. Ziel ist auch, die Berichte von Meterologen und Hydrologen verständlicher zu machen. Bisher existieren für einzelne Gebiete in NRW unterschiedliche Meldeketten.