„Faire Lösung“ für NRW-Kommunen : Wüst fordert vom Bund klare finanzielle Zusagen für Flüchtlingshilfe

Düsseldorf Vor dem Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst vom Bund klare finanzielle Zusagen für die Flüchtlingshilfe gefordert. Bei der Verteilung, Registrierung und Versorgung bräuchten die Kommunen eine "faire Lösung".

Vor dem Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vom Bund klare finanzielle Zusagen für die Flüchtlingshilfe gefordert. „Das Land, die Kommunen und die Menschen vor Ort tun, was in ihrer Macht steht“, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. „Nun muss auch der Bund tun, was in seiner Macht steht.“