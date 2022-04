An der Junior-Uni Wuppertal : Ministerpräsident Wüst stellt sich den Fragen von Kindern

Wuppertal Traumberufe, Geburtstage und der Umgang mit Geflüchteten: Zu jeglichen Themen dürfen die Kinder der Junior-Uni Wuppertal ihren neuen Schirmherren, den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, befragen. Sie entlocken ihm auch, was er an seinem Job manchmal nervig findet.

„Erst musst du den Ballon aufpusten und dann mit Klebeband gut am Strohhalm festkleben“, erklärt der neunjährige Jakob dem NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Der ahnt schon, was gleich passieren wird: „Wenn ich die Klemme am Ballon abmache, zischt der über die gespannte Schnur, oder?“ Und genauso kommt es bei dem Experiment, mit dem die Kinder den CDU-Politiker am Montag in Wuppertal begrüßen. Wüst ist neuer Schirmherr der Kinder- und Jugend-Universität für das Bergische Land (Junior-Uni).