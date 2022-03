Während Israel-Reise : NRW-Ministerpräsident Wüst positiv auf Corona getestet

Düsseldorf/Jerusalem Aktuell ist NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in Jerusalem unterwegs. Nun hat auch er sich mit dem Coronavirus infiziert.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst ist auf seiner Israelreise am Montag positiv auf Corona getestet worden. Wie es am Rande der Reise bekannt wurde, hat er sich wohl bei seiner Begleitung angesteckt. Auch hier wurde offenbar eine Person positiv getestet.

Allerdings steht ein zweiter PCR-Test aus, der den ersten bestätigten muss. Der Test direkt bei der Einreise war noch negativ ausgefallen. Bleibt es beim positiven Corona-Befund, muss sich der Landeschef eventuell in Israel 14 Tage in Quarantäne begeben. Seine Amtsgeschäfte kann er womöglich weiter ausüben. Die am Donnerstag anstehende Ministerpräsidentenkonferenz war vorsichtshalber ohnehin digital angelegt worden. Von Krankheitssymptomen Wüsts ist nichts bekannt.