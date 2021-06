Pandemie in NRW : Zahl der Testzentren sinkt laut Ministerium im Juli deutlich

Düsseldorf Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es aktuell landesweit noch mehr als 9000 Testzentren. Doch das dürften bald weniger werden sein. Manche Betreiber gehen wieder ihrem eigenen Job nach, der Verwaltungsaufwand wird größer, die Vergütung kleiner.

Im Juli dürfte die Zahl der Testzentren deutlich zurückgehen. Jedenfalls geht davon das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium aus. 9236 Teststellen sind im Land in der letzten Kalenderwoche des ersten Halbjahres gezählt worden, eine Zahl, die seit mehreren Wochen stabil ist. Davor ist sie in der Hochphase der dritten Welle stark gestiegen. Zum Ende des ersten Quartals hatte sie noch bei knapp 5700 gelegen, zwei Wochen später bei gut 7000, weitere zwei Wochen danach bei mehr als 8000. Doch jetzt ist die Erwartungshaltung klar: „Da die Nachfrage nach Testungen sich zwar stabilisiert, aber die früheren Spitzenwerte nicht mehr erreicht, geht das Ministerium davon aus, dass die Zahl der im Juli schließenden Testzentren deutlich größer sein wird“, heißt es. Das habe auch damit zu tun, dass viele „branchenfremde“ Teststellenbetreiber wie die Gastronomie wieder in ihrem eigentlichen Geschäftsbereich wirtschaftlich erfolgreich agieren könnten.

Ein Beispiel für den Rückgang ist Düsseldorf. Vor einigen Wochen lag die Zahl der Testzentren im Stadtgebiet nach Angaben einer Sprecherin noch bei etwa 500, am Mittwoch waren es noch 453. Etwa zehn Prozent weniger also. Auch die Zahl der Tests im Schnelltestzentrum der Stadt an der Mitsubishi Electric Hall sei deutlich gesunken. „Bei den PCR-Tests waren wir vor einigen Wochen noch durchgängig dreistellig, jetzt nur noch zweistellig“, so die Sprecherin. In Mönchengladbach seien in der Hochphase im April/Maietwa 47 Teststellen in Betrieb gewesen, sagte ein spreher auf Anfrage. Durch Aufgabe und Pausiere von Teststellen seien aktuell nur noch 41 in Betrieb. Darunter seien auch solche, denen die Beauftragung entzogen worden sei.