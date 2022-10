Vorhersage für NRW : Mildes und meist trockenes Wetter zum Wochenbeginn

Ein Radfahrer ist in den Morgenstunden am Rheinufer unterwegs, während sich die aufgehende Sonne in der Fassade des sogenannten Stadttors spiegelt. Foto: dpa/Bernd Thissen

Essen Die neue Woche startet sonnig und in den meisten Teilen Nordrhein-Westfalens trocken. Auch in den Tagen danach zeigt sich der Herbst von seiner besten Seite.

Die Woche startet in Nordrhein-Westfalen mit überwiegend freundlichem Herbstwetter. Nach einem sonnigen Sonntag soll auch der Montag mit Sonnenschein beginnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. „Erst am Nachmittag wird es mehr Bewölkung geben.“ Im Nordwesten sei dann auch etwas Regen möglich, meist bleibe es aber trocken. Die Höchstwerte liegen laut DWD-Prognose am Montag zwischen 16 und 19 Grad.