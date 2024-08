Zensus 2022 Mehrzahl der Wohnungen in NRW mit Gas versorgt

Im Mai 2022 haben zwei von drei nordrhein-westfälischen Haushalten Gas als Heizenergie genutzt. In 14 Prozent der Wohnungen diente Heizöl als Energielieferant, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag (6. August 2024) in Düsseldorf mit Verweis auf den Zensus 2022 mitteilte. Knapp ein Zehntel der Wohnungen wurde zentral mit Fernwärme beliefert. Für die Statistik wurde die Energieversorgung in 9,13 Millionen Haushalten erfasst.