Eltern-Umfrage in NRW : Mehrheit fordert weiter Präsenzunterricht – Teststrategie nicht überzeugend genug

Dortmund/Düsseldorf Die Mehrheit der Eltern in NRW hält weiter am Präsenzunterricht fest. Gleichzeitig sind aber nur wenige von der aktuellen Sicherheit der Teststrategie für Schüler überzeugt. Das kam bei einer Eltern-Umfrage heraus.

Viele Eltern in Nordrhein-Westfalen wünschen sich einer Umfrage zufolge weiter Präsenzunterricht für ihre Kinder. Und nur wenige sind von der Sicherheit der Teststrategie für Schüler überzeugt, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Online-Umfrage der Landeselternkonferenz mit breiter Beteiligung ergab. An der Erhebung, die keinen wissenschaftlich-repräsentativen Charakter hatte, nahmen den Angaben zufolge in der vergangenen Woche 39 526 Eltern teil, deren Antworten sich auf rund 49 190 Schüler bezogen, gut die Hälfte (53 Prozent) darunter auf Grundschüler.