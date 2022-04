Erzbistum Köln bezieht Stellung : Mehrere NRW-Schulen setzen auf teure Corona-Bürgertests

Köln Mehrere Schulen in NRW - darunter sieben katholische - sollen verpflichtende Corona-Selbst-Tests ihrer Schüler systematisch durch teurere Bürgertests ersetzt haben. Das Erzbistum Köln teilte auf Anfrage mit, es handele sich um „Bürgerteststellen im schulnahen Umfeld".

Mehrere Schulen in Nordrhein-Westfalen - darunter sieben katholische - sollen verpflichtende Corona-Selbst-Tests ihrer Schüler systematisch durch teurere Bürgertests ersetzt haben. Dafür seien gezielt Teststellen einer Kölner Firma vor oder in den Schulen eingerichtet worden, berichteten „Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR (Dienstag). Schulleiter hätten die Eltern ihrer Schüler „dringend gebeten", das Testangebot der Firma wahrzunehmen. Teilweise seien Schüler klassenweise in die Testzentren gebracht worden. Betroffen seien mehr als ein Dutzend Schulen in Bonn , Köln und Düsseldorf, darunter sieben katholische Schulen des Erzbistums Köln.

Systematische Reihentestungen durch Bürgertestbetreiber an Schulen sind in Deutschland laut den Medienberichten nicht vorgesehen - weder in Landes- noch in Bundesverordnungen. In NRW könnten private und staatliche Schulen auf einer eigens eingerichteten Internetseite Schnelltests bestellen, die dann auf Kosten des Landes geliefert würden. Das Gesundheitsministerium zahle derzeit 1,42 Euro pro Test inklusive Lieferung. Bürgertests, die der Bund bezahle, seien dagegen etwa achtmal so teuer.