Zahlen des Statistischen Landesamts Mehr Menschen in NRW beziehen Grundsicherung

Düsseldorf · Im Vergleich zu 2021 bezogen 2022 mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen Grundsicherung, es gab ein Plus von 4,8 Prozent. So viele Menschen bezogen Grundsicherung oder Grundsicherung im Alter in NRW.

11.05.2023, 10:26 Uhr

Eine Frau hält eine Geldbörse mit Banknoten in der Hand. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ende 2022 haben insgesamt 306.015 Menschen in Nordrhein-Westfalen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung empfangen. Das war ein Plus von 4,8 Prozent im Vergleich zu Ende 2021, zeigen am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichte Zahlen des Statistisches Landesamtes (IT.NRW). Damals hatten 291.890 Menschen diese Leistungen bezogen. Mit 177.385 Menschen bekamen 2022 etwas mehr als die Hälfte der Empfängerinnen und Empfänger den Angaben zufolge Leistungen der Grundsicherung im Alter. Die Zahl sei um 9,5 Prozent auf einen bisherigen Höchststand gestiegen. Ein großer Teil des knapp zehnprozentigen Zuwachses sei auf Menschen aus anderen Ländern zurückzuführen, hieß es. So sei etwa Zahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger aus der Ukraine im Vergleich zu 2021 um 10.365 auf 15.910 Menschen gestiegen. Derweil sank die Zahl der Menschen, die Grundsicherung aufgrund einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung erhielten, laut Statistik Ende 2022 um ein Prozent auf 128.630.

(aku/epd)