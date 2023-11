Mehr Krankschreibungen wegen Depressionen in NRW „Gesundheit und psychisches Wohlbefinden müssen ganz oben auf Agenda der Unternehmen“

„Die Nachwirkungen der Pandemie, die Unsicherheit in Deutschland durch die vielen Krisen in der Welt: Das alles belastet die Psyche der Menschen zunehmend“, sagte der Landeschef der DAK-Gesundheit in NRW, Klaus Overdiek. Zudem ständen viele Branchen durch den Personalmangel unter besonderem Druck. Personalmangel könne zu Überlastung führen und diese beeinträchtigte wiederum die Gesundheit. „Das Ergebnis sind mehr Fehltage - was die Personalsituation weiter verschärft“, betonte er. „Die Themen Gesundheit und psychisches Wohlbefinden der Beschäftigten müssen ganz oben auf die Agenda der Unternehmen.“