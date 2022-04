Auf fünf Millionen Euro erhöht : NRW zahlt mehr Geld für Wachdienste vor jüdischen Einrichtungen

Düsseldorf Das Land NRW erhöht die jährlichen Zahlungen für Wachdienste an jüdischen Einrichtungen von 3 Millionen Euro auf 5 Millionen Euro. Das teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf mit. Auch Ausgaben für Synagogenneubauten werden erhöht.

Das Land Nordrhein-Westfalen investiert mehr Geld in die Sicherheit jüdischer Gemeinden. Die jährlichen Zahlungen für Wachdienste an jüdischen Einrichtungen werden 2022 von 3 Millionen Euro auf 5 Millionen Euro erhöht, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Insgesamt steigen die Landesleistungen an jüdische Gemeinden von 18,4 Millionen Euro auf 23,5 Millionen Euro. Diese Gelder sind für religiöse, soziale und kulturelle Angebote, für die Gemeindeverwaltung sowie für Ersatzschulen gedacht - einschließlich gesicherter Schülertransporte.