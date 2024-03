Hebammenkreißsäle Immer mehr Geburten ohne Arzt in NRW

Das Versorgungskonzept bietet der Schwangeren eine durchgehende Betreuung durch die Hebamme während der Geburt – und wird vom Landeshebammenverband daher als vorbildlich gelobt. „Im Hebammenkreißsaal können Frauen so intensiv betreut werden und Hebammen so arbeiten, wie sie es sich wünschen“, sagt Michelle Rump, Vorsitzende des Landesverbandes der Hebammen Nordrhein-Westfalen. Regulär kümmere sich eine Hebamme häufig um mehrere Gebärende gleichzeitig. „Vieles, was wir in unserer Ausbildung über die beobachtende und zugewandte Begleitung einer Geburt lernen, bleibt in so einem Fall auf der Strecke“