Höchstwert Mehr Frauen aus NRW haben 2023 Schwangerschaft abgebrochen

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche von Frauen aus Nordrhein-Westfalen ist 2023 gestiegen. Arztpraxen und Krankenhäuser haben für das vergangene Jahr 23.246 Abbrüche gemeldet, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Freitag in Düsseldorf erklärte. Im Vergleich zu 2022 sei das ein Plus von drei Prozent. Der Wert von 2023 sei damit der höchste seit 2008, mit damals insgesamt 24.120 Schwangerschaftsabbrüchen.