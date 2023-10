Um knapp ein Viertel gestiegen Mehr Menschen in NRW bekommen 2022 Regelleistungen für Asylbewerber

Ende 2022 haben deutlich mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen die sogenannten Regelleistungen des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bezogen. Die Zahl sei im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Viertel (24,4 Prozent) auf 106.950 Empfängerinnen und Empfänger gestiegen, erklärte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag in Düsseldorf.