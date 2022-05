Frauen engagieren sich häufiger : Mehr als ein Drittel der NRW-Bürger arbeitete 2019 ehrenamtlich

Mehr als ein Drittel der NRW-Bürger arbeitete 2019 ehrenamtlich. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Mehr als ein Drittel der Bürger in NRW haben 2019 ehrenamtlich gearbeitet. Der Anteil lag bei 36,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf erklärte. Die Zahlen stammen aus einer Auswertung des deutschen Freiwilligensurveys.

Demnach stiegt das bürgerschaftliche Engagement unter Menschen ab 14 Jahren in Nordrhein-Westfalen von 2009 bis 2019 um 6,4 Prozentpunkte. 2009 waren 29,9 Prozent ehrenamtlich aktiv.

Frauen engagierten sich 2019 den Angaben zufolge in NRW etwas häufiger ehrenamtlich: So stieg der Wert von 2009 (27,1 Prozent) bis 2019 um zehn Prozentpunkte auf 37,1 Prozent. Bei Männern stieg die Quote im selben Zeitraum von 33 Prozent um 2,4 Prozentpunkte auf 35,4 Prozent.

Auch in den Altersgruppen sind Unterschiede zu erkennen: Mit 41,2 Prozent war das Engagement 2019 laut Statistik bei den 30- bis 49-Jährigen am größten (2009: 34,3 Prozent). Die stärksten Zuwächse gab es zwischen 2009 und 2019 bei den 14- bis 29-Jährigen, dort stieg der Anteil der ehrenamtlich Aktiven von 27,6 Prozent auf 36,6 Prozent (plus neun Prozentpunkte). Auch bei den 50- bis 64-Jährigen war ein deutliches Plus von 8,7 Prozent zu verzeichnen. Während sich 2009 noch 28,4 Menschen freiwillig engagierten, waren es 2019 bereits 37,1 Prozent.

Mit 32 Prozent engagierten sich die meisten Ehrenamtlichen im Bereich Sport und Bewegung (2009: 23,8 Prozent). Es folgte der soziale Bereich mit 23,1 Prozent (2009: 14,2 Prozent). In Schulen und Kindergärten waren 22,5 Prozent der Ehrenamtlichen tätig (2009: 20 Prozent).

Für den Deutsche Freiwilligensurvey wurden 2019 in NRW 3225 Menschen telefonisch befragt, 2009 waren es 2.515. Die Daten des Freiwilligensurveys wurden seit 1999 fünfmal erhoben, zuletzt im Jahr 2019.

(kag/epd)