Schwerpunkt am Niederrhein : Mehr als 400 Storchenpaare in NRW gezählt

Isselburg Störche gelten hierzulande als Glücksbringer unter den Vögeln. Die Tiere mit dem roten, langen Schnabel haben sich in den vergangenen 30 Jahren wieder in Nordrhein-Westfalen etabliert.

In Nordrhein-Westfalen wurden in diesem Jahr mehr als 400 Storchenpaare gezählt. Es gebe noch keine genauen Zahlen, aber die Tendenz sei deutlich, sagte Hans Glader von der Stiftung Störche NRW im münsterländischen Isselburg. „Es sind wieder mehr geworden“. 1991 brüteten nur noch drei Paare in Nordrhein-Westfalen. Für diesen Winter sind viele Störche indes bereits in die Richtung Süden geflogen. Viele nehmen allerdings nicht mehr die lange Strecke bis Afrika auf sich, sondern bleiben in Spanien. Einige verbringen den Winter sogar hier.