Verkehrslage am Morgen : Mehr als 250 Kilometer Stau im Berufsverkehr - Unfall auf A42

Foto: dpa-tmn/Stephan Jansen In NRW staut es sich im Berufsverkehr (Archivfoto).

Düsseldorf Unfälle und stockender Verkehr: Im Berufsverkehr am Mittwochmorgen müssen vor allem Autofahrer, die in Richtung Düsseldorf unterwegs sind, viel Geduld mitbringen. Wir zeigen, wo der Verkehr derzeit am schlimmsten stockt.

Auf der A40 gibt es auf der Strecke Dortmund-Duisburg zwischen Bochum-Freudenbergstraße und Essen-Frillendorf nach Informationen des WDR acht Kilometer Stau – das macht ein Plus von 30 Minuten.

Auf der A42 hat es am Mittwochmorgen zwischen Gelsenkirchen-Zentrum und Kreuz Essen-Nord einen Unfall gegeben. Bislang werden dort sechs Kilometer Stau gemeldet. Autofahrer brauchen rund 45 Minuten länger.

Ähnlich ist die Lage auf der A46: Auf der Strecke Wuppertal-Düsseldorf gibt es zwischen Wuppertal-Elberfeld und Haan-Ost acht Kilometer Stau – das macht ein Plus von 20 Minuten. Genauso viel länger brauchen Fahrer auf der Strecke Heinsberg-Düsseldorf: Zwischen Jüchen und dem Kreuz Neuss-West stockt der Verkehr auf acht Kilometern.

Auf der A52 herrscht der übliche Berufsverkehr, vor allem zwischen Schiefbahn und Büderich Richtung Düsseldorf stockt der Verkehr. Fahrer sollten dort 20 Minuten mehr Zeit einplanen.

(Stand: 8.33 Uhr)

