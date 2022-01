„Zahlen sind erschreckend“ : Mehr als 24.000 offene Haftbefehle in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat im Januar nach 24.075 Menschen mit Haftbefehlen gefahndet. Die jetzt vorgelegten Zahlen der offenen Haftbefehle wegen Mordes seien „erschreckend“, sagte Sonja Bongers, die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag.

„Die jetzt durch das Justizministerium vorgelegten Zahlen der offenen Haftbefehle wegen Mordes und wegen Totschlags sind erschreckend“, sagte die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag, Sonja Bongers, am Dienstag. „In den vergangenen zwölf Monaten blieb ihre Zahl nahezu konstant hoch. Was der Minister in dieser Zeit unternommen hat, die Menschen in NRW vor fast 600 wegen Mordes oder wegen Totschlags gesuchten Personen zu schützen, wollen wir uns im Rechtsausschuss von ihm erklären lassen.“