Soziales Engagement : Mario Götze mit NRW-Landesorden ausgezeichnet

Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, verleiht den Landesverdienstorden an Fußballspieler Mario Götze. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Für sein soziales Engagement ist der ehemalige BVB-Profi und Fußball-Weltmeister von 2014, Mario Götze, am Sonntag mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden.

Der 28-Jährige mache „seit langem auf die schwierige Situation von Kindern in aller Welt aufmerksam und motiviere andere dazu, sich selber zu engagieren oder zu spenden“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag laut Redemanuskript bei der Vergabe der Auszeichnung in Köln.