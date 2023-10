Hitzige und konfrontative Diskussionen im Unterricht NRW-Lehrkräfte bekommen weiteres Material zum Nahost-Konflikt

Seit dem Terrorangriff im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel am 7. Oktober, dem Hunderte Menschen zum Opfer fielen, bombardiert Israels Armee Ziele in der Küstenenklave. Auch dort werden inzwischen Tausende Todesopfer beklagt. In Deutschland ist es seitdem zu einer Zunahme antisemitischer Vorfälle gekommen.