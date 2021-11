Grundwasser dennoch belastet : NRW-Landwirte kommen auf den Feldern mit weniger Dünger aus

Düsseldorf Auf den Feldern in NRW wird weniger gedüngt. Positive Auswirkungen auf die Belastung des Grundwassers hat das bislang kaum. Umweltministerin Heinen-Esser will trotzdem erstmal keine weiteren Verschärfungen.

Die Landwirte haben auf den Feldern in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren weniger mineralischen Dünger genutzt. Einfluss auf die Nitratbelastung des Grundwassers hatte das bislang aber kaum. An 12,8 Prozent der Messstellen in NRW wurde die sogenannte Qualitätsnorm von 50 mg Nitrat je Liter im Grundwasser überschritten. In landwirtschaftlich geprägten Regionen war der Wert bei 22,0 Prozent der Messstellen überschritten - das sind jeweils ähnlich viele wie drei Jahre zuvor. Das geht aus dem aktuellen Nährstoffbericht der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen hervor.