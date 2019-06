Kritik nur von AfD : NRW-Landtagsfraktionen stellen sich hinter „Fridays for Future“

NRW-Landtagsfraktionen stellen sich hinter „Fridays for Future“

Düsseldorf Die Fraktionen von CDU, FDP, SPD und Grünen haben sich im Landtag hinter die Proteste der Schülerbewegung „Fridays for Future“ gestellt. Die AfD wirft den Teilnehmern vor, mit „extremistischen Gewalttätern“ zu kooperieren.

Die Fraktionen kritisierten am Donnerstag im Landtag einen AfD-Antrag zu den Klima-Protesten im rheinischen Braunkohlerevier am vergangenen Wochenende. Die AfD wirft darin den Organisatoren von „Fridays for Future“ einen Schulterschluss mit „extremistischen Gewalttätern“ vor.