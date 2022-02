„Exit Strategie“ : NRW will nach Bund-Länder-Runde Pandemie-Leitlinien anpassen

Gehört 2-G schon bald der Vergangenheit an? Die NRW-Landesregierung will nach der Bund-Länder-Runde neue Pandemie-Leitlinien und eine Exit-Strategie erarbeiten (Symbolbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Wie viele staatliche Vorschriften sind noch nötig, um aus der Corona-Krise herauszukommen? Kann nach zwei Jahren nicht viel stärker auf Eigenverantwortung gesetzt werden? Das beschäftigt den NRW-Landtag und die bevorstehende Bund-Länder-Runde.

Der nordrhein-westfälische Landtag soll in der kommenden Woche die Eckpfeiler für den Umgang der Landesregierung mit der Corona-Pandemie anpassen. CDU und FDP haben einen Antrag für die Aktualisierung der sogenannten pandemischen Leitlinien vorgelegt. Sie sollen am Donnerstag beschlossen werden - direkt im Anschluss an eine Unterrichtung des Parlaments über Perspektiven aus der Pandemie durch die Landesregierung. Am Tag zuvor wird die Bund-Länder-Runde mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) über mögliche bundesweite Lockerungen der Corona-Maßnahmen beraten.