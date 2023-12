Aktivisten empfangen NRW-Landesregierung startet „Woche der Menschenrechte“

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will künftig jährlich eine „Woche der Menschenrechte“ ausrichten. Das kündigte Staatskanzleichef Nathanael Liminski (CDU) am Montag zum Start dieses neuen Formats in Düsseldorf an. „Wir wollen als Landesregierung denen eine Bühne bauen, die sich in der ganzen Welt für die Durchsetzung von Menschenrechten einsetzen“, erklärte er. Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) betonte, es sei eine humanitäre Verantwortung des Landes, „denjenigen, die aufgrund ihres Engagements fliehen müssen, auch hier in Nordrhein-Westfalen, Schutz zu gewähren.“.