Landesregierung sagt Danke: Diese Menschen aus NRW haben anderen das Leben gerettet

Essen Lebensretter aus ganz Nordrhein-Westfalen stehen ein Mal im Jahr im Rampenlicht, wenn einige von ihnen die Rettungsmedaillen des Landes erhalten. Sie haben ihr eigenes Leben riskiert, wo andere vielleicht gezögert hätten. In Essen erhielten sie nun die Würdigungen.

Sie haben Menschen vor dem Ertrinken gerettet und Unfallopfer aus brennenden Autowracks, zwei von ihnen griffen bei einem Anschlag auf den Bürgermeister von Altena mutig ein: Unter riskantem Einsatz haben auch in den vergangenen Jahren zahlreiche Menschen in Nordrhein-Westfalen anderen das Leben gerettet. Insgesamt 21 von ihnen erhielten aus diesem Grund am Freitagabend in Essen die Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen, zwei weitere bekamen eine Belobigung. Dazu gehören: