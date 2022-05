Leitfaden für Betroffene und Kommunen : Land NRW warnt vor dem Eichenprozessionsspinner

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Landesregierung warnt auch in diesem Frühjahr vor Hautkontakt mit dem Eichenprozessionsspinner. Ein Leitfaden des Umweltministeriums bietet Hilfestellung im Umgang mit den Schmetterlingsraupen.

Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners berge schwere gesundheitliche Risiken wie Hautreizungen und Atembeschwerden, erklärte das Düsseldorfer Umweltministerium am Mittwoch. Nach einer Abfrage von Wald und Holz NRW für 2021 hätten im vergangenen Jahr 78 Prozent der Kommunen in Nordrhein-Westfalen einen Befall von Eichenprozessionsspinnern festgestellt. Vor allem sonnenexponierte Eichen seien in diesen Wochen wieder bevölkert.