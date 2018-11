Millionen für die Kommunen: NRW leitet Flüchtlingspauschale durch

Düsseldorf Geldsegen für die Flüchtlingsarbeit der Kommunen in Nordrhein-Westfalen: Die Städte und Gemeinden erhalten 2019 viermal mehr Geld aus der Integrationspauschale des Bundes als in diesem Jahr.

Das kündigte der stellvertretende Ministerpräsident, Integrationsminister Joachim Stamp (FDP), am Dienstag in Düsseldorf an. Aufgrund der besonderen Belastung der Kommunen werde die schwarz-gelbe Landesregierung die rund 433 vom Bund gezahlten Millionen für die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen erstmals in voller Höhe an die Kommunen durchleiten.