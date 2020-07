Vorläufige Bilanz der Corona-Monate : Kriminalität in NRW um fast ein Viertel gesunken

Kriminalität in NRW um fast ein Viertel gesunken

Düsseldorf Die Gesamtkriminalität in Nordrhein-Westfalen ist zwischen Anfang März und Ende Juni im Zuge der Corona-Krise um knapp 23 Prozent gesunken. Die Vermutung, dass sich die Gewalttaten in den Familien erhöhten, habe sich bislang nicht bestätigt

Die Corona-Pandemie und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Nordrhein-Westfalen haben offenbar zu einem deutlichen Rückgang der Kriminalität geführt. Zwischen März und Juni dieses Jahres seien bei den Polizeibehörden knapp 365.700 Strafanzeigen eingegangen, sagte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Das sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Rückgang um fast 23 Prozent. Der Rückgang betreffe „fast alle Arten von Delikten“.