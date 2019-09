Schimmel und Müll : NRW kontrolliert nach Mieterbeschwerden Wohnungen

Dortmund/Düsseldorf Nach massiven Beschwerden von Mietern hat das NRW-Bauministerium in zehn Kommunen des Landes am Dienstag Wohnungen eines niedersächsischen Immobilienunternehmens kontrollieren lassen.

Beklagt würden unter anderem defekte Aufzugs- und Heizungsanlagen, fehlende Warmwasserversorgung, Schimmelbefall und Vermüllung. Wegen nicht bezahlter Versorgungsrechnungen drohten den Mieterinnen und Mietern zudem Wasser- und Wärmesperren, so das Ministerium. Kontrolliert wurde in Castrop-Rauxel, Dorsten, Dortmund, Duisburg, Hagen, Herne, Kamen, Lemgo, Oerlinghausen und Wuppertal.

Der Immobilienvermieter Altro Mondo arbeite daran, die Missstände zu beheben, teilte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Altro Mondo habe in den vergangen fünf Jahren insgesamt 60 Millionen Euro in die Objekte an den kontrollierten Standorten gesteckt, hieß es weiter. Zudem kündigte Altro Mondo an, in den kommenden Wochen zusätzlich zum Unternehmenssitz im niedersächsischen Ronnenberg einen Standort mit etwa 30 Mitarbeitern in Nordrhein-Westfalen aufzubauen, um besser auf Beschwerden und Mieteranfragen reagieren zu können.