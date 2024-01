70 NRW-Kommunen betroffen Fortschritte nach Hackerangriff auf IT-Dienstleister

Wir haben mit dem Rollout für priorisierte Verfahren in den ersten Kommunen begonnen“, schilderte ein Sprecher von SIT am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Zu diesen priorisierten Verfahren gehörten etwa das Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen oder auch Ummeldungen. Es sei aber noch längst nicht so weit, dass diese Dienstleistungen schon wieder überall funktionierten. Die Lage sei – auch angesichts der vielen kommunal aufwendig bereitgestellten Übergangslösungen und Parallelstrukturen – unterschiedlich. Auch der WDR hatte über Fortschritte berichtet.