Pauschale in voller Höhe : NRW-Kommunen erhalten in diesem Jahr 430 Millionen Euro für Flüchtlingsintegration

Zwei Flüchtlinge bei einer Ausbildung zum Altenpfleger in Düsseldorf. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Landesregierung leitet die an sie vom Bund ausgezahlte Pauschale für die Integration von Flüchtlingen in diesem Jahr erstmals in voller Höhe an die Kommunen weiter. Entsprechende Gesetzesentwürfe billigte das Kabinett am Dienstag

Das teilte das Integrationsministerium und das Kommunalministerium in Düsseldorf am Dienstag mit. Damit werde die rechtliche Grundlage geschaffen, die Integrationspauschale von 432,8 Millionen Euro an die Gemeinden und Kreise weiterzuleiten, erklärte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU).

Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) betonte, die Landesregierung unterstütze die Kommunen bei ihrer Integrationsarbeit und setze einen Schwerpunkt auf die Integration in den Kommunen. 2018 hatte die Landesregierung nur 100 Millionen Euro an die Städte und Gemeinden ausgezahlt und den Rest der Bundesmittel für den Landeshaushalt genutzt. Die kommunalen Haushalte würden durch die Erhöhung der Mittel entlastet, hieß es.

Der Verteilungsschlüssel richtet sich den Angaben zufolge nach der Zahl der sich vor Ort aufhaltenden Flüchtlinge. Ein Mindestbetrag von 100.000 Euro soll auch kleine Gemeinden unterstützen, die keine oder nur wenige Flüchtlinge zugewiesen bekommen.

(seda/epd)