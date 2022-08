Aktivisten protestieren weiter in Lützerath : Kohle unter weiteren Dörfern in NRW trotz Gaskrise nicht benötigt

Kohle unter weiteren Dörfern in NRW trotz Gaskrise nicht benötigt

Aktivisten protestieren weiter in Lützerath

In Lützerath protestieren Aktivisten immer wieder gegen den Kohleabbau. (Symbolbild) Foto: Stephan Vallata

Berlin/Erkelenz Die Zerstörung weiterer Dörfer in NRW zum Abbau von Braunkohle ist einem wissenschaftlichen Bericht zufolge trotz der vorübergehenden Reaktivierung alter Kohlekraftwerke nicht nötig. Wissenschaftler hatten die Auswirkung der angekündigten Reaktivierung von Kohlekraftwerken untersucht.

Die Zerstörung weiterer Dörfer in Nordrhein-Westfalen zum Abbau von Braunkohle ist einem wissenschaftlichen Bericht zufolge trotz der vorübergehenden Reaktivierung alter Kohlekraftwerke nicht nötig. Es gebe trotz Gaskrise keine „energiewirtschaftliche Notwendigkeit für die Inanspruchnahme weiterer Dörfer und Höfe am Tagebau Garzweiler II“, erklärte die CoalExit Research Group am Donnerstag. Eine Ausweitung der derzeit vorgesehenen Abbauflächen sei daher ebenfalls nicht zu rechtfertigen.