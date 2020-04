Kölner Traditionshaus : Appelrath Cüpper beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung

Appelrath Cüpper beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung

Köln Die Corona-Krise bringt auch den Damenmode-Filialisten Appelrath Cüpper ins Wanken. Die Lage war für das Traditionshaus aber auch schon vor der Pandemie, die zur Schließung aller 16 Geschäfte führte, schwierig.

Das 1882 gegründete Unternehmen beantragte beim Amtsgericht Köln eine Insolvenz in Eigenverwaltung, wie es am Mittwoch mitteilte. „Nachdem wir mit einem außergewöhnlich guten Januar und Februar ins Jahr 2020 gestartet sind, hat uns die Corona-Pandemie in eine schwere Krise geführt“, berichtete Unternehmenschef Lothar Schäfer. Aufgrund der behördlichen Schließung aller 16 Filialen sei der Umsatz nahezu komplett eingebrochen. Nur der Online-Shop sei noch für Kunden verfügbar.