Krankheit und Fortbildungen So viele zusätzliche Schließtage gibt es in NRW-Kitas

Kindertageseinrichtungen in NRW waren 2022/23 etwas häufiger an regulären Öffnungstagen geschlossen als im Vorjahreszeitraum - etwa wegen Krankheit und Fortbildungen. In dem Zeitraum mit Stichtag 1. März habe es 20,5 solcher zusätzlichen Schließtage im landesweiten Durchschnitt pro Kita gegeben, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es 19,4 Tage.