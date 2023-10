Drohende Schließungen in NRW „Es donnert in den Kitas“

Unabhängig von der Demonstration vor dem Landtag ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ab Donnerstag zu wöchentlichen Mahnwachen für die Kitas auf. Unter dem Motto „Es donnert in den Kitas – Kinder und Beschäftigte gefährdet!“ sollen bis Weihnachten wöchentlich Veranstaltungen folgen. In Düsseldorf findet die erste Mahnwache am Donnerstag von 8 bis 9 Uhr vor der Staatskanzlei am Johannes-Rau-Platz statt. „Man muss es so drastisch sagen, die Personaldecke in den Kitas ist inzwischen so löchrig, dass die Kolleginnen und Kollegen froh sind, wenn sie und die Kinder den Tag heil überstehen“, sagte die zuständige Verdi-Landesfachbereichsleiterin Andrea Becker.