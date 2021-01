Corona-Pandemie : Ab Montag nur noch eingeschränkter Kita-Betrieb in NRW

Düsseldorf Der harte Lockdown im gesamten Januar trifft nun auch erneut Kita-Kinder und ihre Eltern in NRW. Kinder werden in den Kindertagesstätten im Januar kürzer betreut als sonst und sollen möglichst zu Hause bleiben.

In den Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen wird es ab Montag nur noch einen eingeschränkten Betrieb geben - Kitas bleiben aber grundsätzlich geöffnet. Gruppen sollen voneinander getrennt und der Betreuungsumfang für jedes Kind im Januar um 10 Stunden pro Woche reduziert werden, kündigte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf an.